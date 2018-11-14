Beşiktaş ile Fenerbahçe Ozan Tufan ile Tolgay Arslan'ı takaslıyor
Ara transfer dönemi yaklaşırken kulisler de hareketlenmeye başladı.
Ara transfer dönemi yaklaşırken kulisler de hareketlenmeye başladı. Beşiktaş'ta Sivasspor maçı kadrosuna alınmayan Tolgay Arslan ile Fenerbahçe'de uzun süredir kadro dışı olan Ozan Tufan'ın takas edilmesi fikrine iki tarafın yöneticileri sıcak bakmaya başladı. Ocakta dev değiş tokuşun gerçekleşme ihtimali hayli yüksek.
- 14.11.2018
-
Trabzonspor'da deprem!
Toplam 2
Yorum
tS SEVDA TSun hatalı gol yemesinden basit gol yemesinden memenun olanlar çok üzüzlmüştr..eyvah TS ayağa kalkıcak.diye korktular..
-
Beşiktaş'ın kalesi yıkıldı
Toplam 5
Yorum
eda atibanın yaşı var medel varken gerek yok seneye yeri dolarsa gitmeli roco larin vida love devre arası karius tolga sezon sonu yollansın
-
Beşiktaş'ın kalesi yıkıldı
Toplam 5
Yorum
umut şimdiden devre arası transferler yapılsın eldekiler yollansın sezon sonu toplu temizlik yapılsın işimz zor
Beşiktaş ile Fenerbahçe Ozan Tufan ile Tolgay Arslan'ı takaslıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.