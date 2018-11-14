Ara transfer dönemi yaklaşırken kulisler de hareketlenmeye başladı. Beşiktaş'ta Sivasspor maçı kadrosuna alınmayan Tolgay Arslan ile Fenerbahçe'de uzun süredir kadro dışı olan Ozan Tufan'ın takas edilmesi fikrine iki tarafın yöneticileri sıcak bakmaya başladı. Ocakta dev değiş tokuşun gerçekleşme ihtimali hayli yüksek.