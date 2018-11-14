Beşiktaş ile Fenerbahçe Ozan Tufan ile Tolgay Arslan'ı takaslıyor – Fotomaç – 14 Kasım 2018
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HEPSİ
    14 Kasım 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    ile ile 'ı takaslıyor

    Beşiktaş ile Fenerbahçe Ozan Tufan ile Tolgay Arslan'ı takaslıyor

    Ara dönemi yaklaşırken kulisler de hareketlenmeye başladı.

    Ara dönemi yaklaşırken kulisler de hareketlenmeye başladı. 'ta maçı kadrosuna alınmayan ile 'de uzun süredir kadro dışı olan 'ın takas edilmesi fikrine iki tarafın yöneticileri sıcak bakmaya başladı. Ocakta dev değiş tokuşun gerçekleşme ihtimali hayli yüksek.

    1. 14.11.2018
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