Beşiktaş filede tur için sahaya çıkıyor
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    14 Kasım 2018, Çarşamba
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    filede tur için sahaya çıkıyor

    Beşiktaş filede tur için sahaya çıkıyor

    Siyah-beyazlı takımı, CEV 2. tur rövanş maçında yarın ekibi Kastrioti ile karşılaşacak

    Takımı, CEV 2. tur rövanş maçında yarın temsilcisi Kastrioti ile karşı karşıya gelecek.

    Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

    Rakibi ile oynadığı ilk maçı 3-0 kazanan Beşiktaş, yarınki müsabakadan da istediği sonuçla ayrılarak adını 16'lı finaller turuna yazdırmaya çalışacak.

    Siyah-beyazlı takım, turu geçmesi halinde bir üst turda diğer Türk ekibi Aydın Büyükşehir Belediyespor ile eşleşecek.

    1. 14.11.2018 10:18
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