Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 2. tur rövanş maçında yarın Kosova temsilcisi Kastrioti ile karşı karşıya gelecek.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

Rakibi ile oynadığı ilk maçı 3-0 kazanan Beşiktaş, yarınki müsabakadan da istediği sonuçla ayrılarak adını 16'lı finaller turuna yazdırmaya çalışacak.

Siyah-beyazlı takım, turu geçmesi halinde bir üst turda diğer Türk ekibi Aydın Büyükşehir Belediyespor ile eşleşecek.