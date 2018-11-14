Beşiktaş filede tur için sahaya çıkıyor
Siyah-beyazlı kadın voleybol takımı, CEV Challenge Kupası 2. tur rövanş maçında yarın Kosova ekibi Kastrioti ile karşılaşacak
Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 2. tur rövanş maçında yarın Kosova temsilcisi Kastrioti ile karşı karşıya gelecek.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.
Rakibi ile oynadığı ilk maçı 3-0 kazanan Beşiktaş, yarınki müsabakadan da istediği sonuçla ayrılarak adını 16'lı finaller turuna yazdırmaya çalışacak.
Siyah-beyazlı takım, turu geçmesi halinde bir üst turda diğer Türk ekibi Aydın Büyükşehir Belediyespor ile eşleşecek.
- 14.11.2018 10:18
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Sosa dümende
Toplam 1
Yorum
serkanisp Yusuf hoffenheim e gitmek istedi göndermediniz. Bakalım nasıl oynatacaksınız şimdilerde. zaten top oynamıyor maaşına zam yapıldığından beri.
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Asla ihanet etmem
Toplam 2
Yorum
serkanisp ONUR SEN BİZİM O-NU-RU-MUZ-SUN Biz sana sahip çıkamadık. Yazıklar olsun biz trabzonspor taraftarına.
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Beşiktaş ile Fenerbahçe Ozan Tufan ile Tolgay Arslan'ı takaslıyor
Toplam 1
Yorum
kg 1903 harika olur
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