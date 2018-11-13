Taraftardan yönetime tepki! BEŞİKTAŞ taraftarları son – Fotomaç – 13 Kasım 2018
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    13 Kasım 2018, Salı
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    Taraftardan yönetime tepki! taraftarları son

    Taraftardan yönetime tepki! <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">BEŞİKTAŞ</a> taraftarları son
    BEŞİKTAŞ taraftarları son dönemde alınan kötü sonuçların faturasını ve yönetimine çıkardı. Siyahbeyazlı tribünler Sivasspor maçında "Fikret gol gol gol", "Yönetim uyuma, müşteriler kaçıyor" ve " paralar nerede? diye bağırdı. Güven Yalçın'ı tribüne çağıran taraftarlara jest olarak Güneş takımını tribünlere yönlendirdi. Quaresma da soyunma odasına giden takım arkadaşlarını sahaya geri çağırdı. Siyah- beyazlı taraftarlar bütün takımı ıslıkladı.
    1. 13.11.2018
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