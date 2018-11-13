Size yakışmıyor kendinize gelin

Beşiktaş'ta geçtiğimiz pazar akşamı Vodafone Park'ta alınan Sivasspor mağlubiyeti bir çok sıkıntıyı da beraberinde getirdi. Kara Kartal'da üst üste alınan kötü sonuçların ardından Sivasspor karşılaşmasında tribünler, yönetim ve Başkan Fikret Orman'ı protesto ederken, teknik direktör Şenol Güneş de maçın ardından tüm takımı sahada toplayıp tribünlerden özür dilemişti. Basın toplantısında Başkan Fikret Orman, yönetim ve futbolcuların arkasında durarak kötü gidişatın sorumluluğunu üzerine alan Güneş, takımda ise olağanüstü hal ilan etti.



MENTAL OLARAK DİNLENİN

Güneş maçın ardından futbolcuları şu sözlerle uyardı: "Bu futbol size yakışmıyor, bize yakışmıyor! Eski günlere dönmek sizin elinizde. Kendinize gelin ve çok geç olmadan bu tribünlere eski günlere döndüğünüzü kanıtlayın. Şu anda dinlenme zamanı. Gerek fizik, gerekse mental olarak dinlenip çalışmalara başlayacağız. Eğer istediğimiz şeyler olmazsa, biz de radikal kararlar almak zorunda kalacağız. Ama ben bu zor günlerin üstesinden geleceğimize inanıyorum. Sizler bunu en kısa sürede başaracak yetenektesiniz."



ÜÇ GÜN İZİN YAPACAKLAR

Genk maçında çok iyi bir performans sergileyip yorulan futbolcuların, Sivasspor karşısında da oyundan düşmesi nedeniyle takımın iyice dinlenmesini isteyen teknik direktör Şenol Güneş, milli maç arasını da fırsat bilerek oyunculara 3 gün izin verdi. Çarşamba günü antrenmanlara başlayacak olan siyah-beyazlılarda, teknik direktör Şenol Güneş de bu aralıkta yönetimle bir toplantı gerçekleştirecek. Futbol Takımından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı da takımda herhangi bir problem olmaması için bu hafta mesaisini Ümraniye'ye ayıracak.



YÖNETİMDEN ısrarla "Kaliteli forvet istiyorum" talebinde bulunan Şenol Güneş, Sivasspor maçına bu kez de genç Güven Yalçın'la çıktı. 18 yaşındaki genç oyuncu, Güneş'in bu sezon forvette kullandığı 6'ncı isim oldu:



GÜNEŞ, sezona "Atiba önerdi, biz de Almanların elinden kaptık" denilen Cyle Larin'le başladı. İlk günden beri, "Bize uygun bir forvet değil" demesine rağmen Kanadalı oyuncuyu tavsiyeler üzerine oynatmak zorunda kaldı.

SONRA "İstemiyorum" dediği Alvaro Negredo yönetim tarafından zorla kampa gönderildi. İspanyol oyuncu ile yola devam ediliyordu, tam Negredo gol atmaya başlamışken, 'satılmasın' demesini rağmen gönderildi.

ARDINDAN "Git kendine takım bul" denilen ve uzun süre Brezilya'dan bazı takımlarla pazarlık yapan Brezilyalı forvet Vagner Love'ı kullanmak zorunda kaldı. Hem de menajerinin Beşiktaş yönetimine hakaretler ettiği dönemde.

BİR süre sonra ortaya Ryan Babel çıktı. Şenol Güneş, F.Bahçe derbisine elinde forvet kalmadığı için Hollandalı oyuncu ile sahaya çıkmak zorunda kaldı. Babel de forvet olarak tecrübeli hocaya istediğini veremedi.

ŞENOL Güneş, Babel'in ardından camianın her sezon gitmesini beklediği Mustafa Pektemek'le oynadı. Pektemek biraz parlar gibi oldu ama o da Beşiktaş'ın birinci forveti olamayacağını bir kez daha gösterdi.

TECRÜBELİ teknik adam önceki akşam 1999 doğumlu Güven Yalçın'ı sahaya sürmek zorunda kaldı. Aslında sol açık olarak gelen Güven'den forvette yararlandı. Genç yıldız golünü attı ama onun da daha zamana ihtiyacı var.