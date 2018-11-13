Serbest atışları Ljajic kullansın – Fotomaç – 13 Kasım 2018
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    13 Kasım 2018, Salı
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Serbest atışları kullansın

    Serbest atışları <a href="/index/ljajic?id=f2a21835-128d-481c-a192-f861ed9f80f3" class="" rel="tag">Ljajic</a> kullansın
    GEÇEN sezon 'yla serbest vuruşlar yüzünden tartışma yaşayan Quaresma bu sezonda da aynı sıkıntıyı 'le yaşamaya başladı. Pazar akşamı 'ın kazandığı frikikte Q7 topun başına geçti ve frikiği kullandı. Siyah-beyazlı taraftarlar ise Portekizli yıldızın topu 'e bırakmamasına tepki gösterdi.
    1. 13.11.2018
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