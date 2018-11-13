Quaresma yetmiyor – Fotomaç – 13 Kasım 2018
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    13 Kasım 2018, Salı
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Quaresma yetmiyor

    Quaresma yetmiyor

    ’ya dayalı oyun sisteminden vazgeçmeyen siyah-beyazlılar Portekizli yıldızın asistlerine rağmen maç kazanamamanın sıkıntısını yaşıyor

    TEKNİK direktör Güneş ile ilk iki sezonda iki şampiyonluk yaşadıktan sonra oyun olarak geçen sezon düşüşe geçmeye başlayan , bu sezon da düşüşünü sürdürüyor. Perşembe akşamı deplasmanında Genk ile 1-1 berabere kalarak grupta son sıradan kurtulamayan siyah-beyazlılar, 'de de 'den sonra 'a yenilerek üst üste 2'nci mağlubiyetini aldı. 12'nci hafta itibarıyla lider 'in 9 puan gerisine düşen , sıralamada da 7'nci sıraya kadar düşerek karanlık bir tablonun içine girmeye başladı. Siyah-Beyazlılar, 'in hemen her maça farklı kadrolarla çıkmasına ve hemen hemen bütün oyuncuları denemesine rağmen Quaresma'nın ortalarına dayalı oyun sisteminden bir türlü kurtulamıyor, maç kazanamıyor. Portekizli yıldız bu sezon daha 12'nci haftadan 8 asiste ulaşmasına ve kendi kariyer rekoruna yaklaşmasına rağmen çabaları kazanmak için çok yeterli olmuyor. Bunun da en büyük göstergesi takımın son 8 maçta sadece bir galibiyet almış olmasından açık bir şekilde belli oluyor. Ljajic, Oğuzhan, Babel, Love, Pektemek, Larin gibi skorer olması beklenen oyuncuların katkısının yok denecek kadar az olması maçların kaybedilmesinde en büyük etken olarak ilk sırada duruyor.
    1. 13.11.2018
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