Kartal’ın kalesi yıkıldı
Sahasında Antalyaspor’dan sonra Sivas’a da mağlup olan siyah-beyazlılar, Vodafone Park’taki en kötü sezonunu yaşıyor
SON 8 MAÇTA BiR SÜPER
Lig'in 7'nci haftasında Vodafone Park Stadı'nda Kayserispor'u 2-0 yendikten sonra lig ve Avrupa'da 8 maça çıkan siyah-beyazlılar bu maçlarda 1 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 2 beraberlik alarak kara bir tablo çizdi. Konya ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Kartal, Göztepe'ye 2-0 yenildi. Ç. Rize'yi 4-1 yenen Beşiktaş, Başakşehir ve Sivas'a mağlup oldu. Bu süreçte Malmö'ye deplasmanda 2-0 yenilen siyah-beyazlılar kendi sahasında Genk'e 4-2 yenilirken, yine Genk ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
- 13.11.2018
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Konyaspor Rıza Çalımbay'la yollarını ayırdı
Toplam 1
Yorum
azer yılmaz vural ı alın bence.
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Büyük söz söyleme
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Yorum
acg Onur,Olcay,Onazi,Troure , İbanez,Sosa,Kuçka,Estepan,Burak ara trasferde gönderilmeli. Trabzonsporun selameti açısından.
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Kucka yolcu
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı kuckaya verdiğinizin yarısını, 1461 den iki gence verseniz, motor olur 90 dk. koşarlar !
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