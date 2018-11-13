Kartal’ın kalesi yıkıldı – Fotomaç – 13 Kasım 2018
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    13 Kasım 2018, Salı
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    ’ın kalesi yıkıldı

    <a href="/index/kartal?id=766d6cd4-1b4d-4783-98a6-a9607cb90ff5" class="" rel="tag">Kartal</a>’ın kalesi yıkıldı

    Sahasında ’dan sonra ’a da mağlup olan siyah-beyazlılar, ’taki en kötü sezonunu yaşıyor

    , rakiplerine büyük üstünlük kurduğu 'ta en kötü sezonu geçiriyor. Siyah-beyazlılar 2015-16 sezonunda hizmete giren 'ta, lig maçlarındaki namağlup unvanını karşısında kaybetti. Antalya maçına kadar iç sahada oynadığı 38 lig mücadelesinde 31 galibiyet ve 7 beraberlikle yoluna devam eden siyah-beyazlı ekip, Akdeniz temsilcisine 3-2 yenilerek 'taki ilk yenilgisini yaşadı. Bu mağlubiyet aynı zamanda 'ın Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda başlayan iç sahadaki 45 maçlık yenilmezlik unvanının da sonu oldu. Kara Kartallar, Avrupa Ligi I Grubu'nda sahasında Belçika'nın Genk takımı ile yaptığı maçta kalesinde 4 gol gördü. Vodafone Park'ta Genk'e 4-2 yenilen siyahbeyazlılar, bu sezon Avrupa'da sahasındaki ilk yenilgisini yaşadı. Şampiyonlar Ligi maçlarında , Napoli, Benfica, Leipzig, Monaco ve Porto gibi rakiplere Vodafone Park'ta galibiyet sevinci tattırmayan , bu organizasyonda yenilenen stadında iç sahada sadece 'e 3-1 yenilmişti.

    SON 8 MAÇTA BiR SÜPER
    Lig'in 7'nci haftasında Vodafone Park Stadı'nda 'u 2-0 yendikten sonra lig ve Avrupa'da 8 maça çıkan siyah-beyazlılar bu maçlarda 1 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 2 beraberlik alarak kara bir tablo çizdi. ile deplasmanda 2-2 berabere kalan , 'ye 2-0 yenildi. Ç. 'yi 4-1 yenen Beşiktaş, Başakşehir ve 'a mağlup oldu. Bu süreçte Malmö'ye deplasmanda 2-0 yenilen siyah-beyazlılar kendi sahasında Genk'e 4-2 yenilirken, yine Genk ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
    1. 13.11.2018
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