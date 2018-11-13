Kaptanlık bandı yer değiştirebilir
SİVASSPOR maçında ikinci goldeki büyük hatasından sonra tribünlerin ıslıklayarak tepki gösterdiği Oğuzhan'ın durumu masaya yatırılıyor. Kaptan önceki akşam oynanan Sivasspor karşılaşmasında oyundan alınınca, hocasından izin alarak direkt olarak soyunma odasına gitmişti.
ŞENOL Güneş; daha önce kaptanlığının elinden alınması gündeme gelen Oğuzhan'a sahip çıkmış, önerilere olumsuz cevap vermişti. Bugün yapılacak yönetim toplantısında Oğuzhan Özyakup'un kaptanlığının elinden alınması konusunun yeniden gündeme gelebileceği belirtildi.
- 13.11.2018
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Lidere gözdağı!
Toplam 1
Yorum
sinan tuzcuoglu sayin baskan Riza hoca bosta kaldi Rizespor onunla buyuk basarilar yasadi lutfen riza hocayi getirin takimin basina rize saha kalksin
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Kartal bir VAR bir yok!
Toplam 6
Yorum
savaşan kartal Pepe,Qaresma,Atiba,Adriano,Tolga yaşlandı gitmeli.Love,Pektemek,Larin,Roco yetersiz gitmeli,Vida,Karius vasat tutmadı gitmeli.yeni kan şart.
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Beşiktaş'ın kalesi yıkıldı
Toplam 2
Yorum
eray karius gökhan pepe fatih caner medel güven dorukhan babel q7 pektemek ilk 11 yeter artık ya gençler kadroya
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