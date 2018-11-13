Kaptanlık bandı yer değiştirebilir – Fotomaç – 13 Kasım 2018
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    13 Kasım 2018, Salı
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Kaptanlık bandı yer değiştirebilir

    Kaptanlık bandı yer değiştirebilir

    SİVASSPOR maçında ikinci goldeki büyük hatasından sonra tribünlerin ıslıklayarak tepki gösterdiği Oğuzhan'ın durumu masaya yatırılıyor. Kaptan önceki akşam oynanan karşılaşmasında oyundan alınınca, hocasından izin alarak direkt olarak soyunma odasına gitmişti.

    ŞENOL Güneş; daha önce kaptanlığının elinden alınması gündeme gelen Oğuzhan'a sahip çıkmış, önerilere olumsuz cevap vermişti. Bugün yapılacak yönetim toplantısında 'un kaptanlığının elinden alınması konusunun yeniden gündeme gelebileceği belirtildi.

    1. 13.11.2018
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