İhtarnameyi geri çekmedi – Fotomaç – 13 Kasım 2018
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    13 Kasım 2018, Salı
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    İhtarnameyi geri çekmedi

    İhtarnameyi geri çekmedi
    TOLGAY Arslan'ın maçı kadrosuna alınmama sebebinin kulübe çektiği ihtarname olduğu ifade edildi. Yönetimin, alacaklarını tahsil edemediği için ihtarname çeken 'dan bunu geri çekmesini istediği ancak Tolgay'ın buna yanaşmadığı için maç kadrosuna dahil edilmediği iddia edildi.
    1. 13.11.2018
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