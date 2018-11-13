Güneş kimseden şikayetçi olmadı – Fotomaç – 13 Kasım 2018
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    13 Kasım 2018, Salı
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    kimseden şikayetçi olmadı

    <a href="/index/gunes?id=b3351dc0-0348-44b3-b6ee-a41201bf8256" class="" rel="tag">Güneş</a> kimseden şikayetçi olmadı
    FENERBAHÇE ile arasında oynanan ZTK yarı final rövanş maçında çıkan olaylara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 'in "müşteki" sıfatıyla ifadesine başvuruldu. 'in ifadesinde, Türk futbolu adına yaşananlar nedeniyle üzgün olduğunu, şahsi olarak kimseden şikayetçi olmadığını söylediği belirtildi
    1. 13.11.2018
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