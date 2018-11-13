Beşiktaş Sompo Japan, Belçika deplasmanında
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    13 Kasım 2018, Salı
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    , deplasmanında

    <a href="/index/besiktas-sompo-japan?id=ae53c41a-ee90-4f20-bb71-09ce22909758" class="" rel="tag">Beşiktaş Sompo Japan</a>, <a href="/index/belcika?id=43d7ca53-b186-4c96-908e-6556921c5ada" class="" rel="tag">Belçika</a> deplasmanında

    Siyah-beyazlı erkek basketbol takımı, Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. maçında yarın ile karşılaşacak

    Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi 6. hafta mücadelesinde yarın ekibi 'ye konuk olacak.

    Versluys Dome'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.30'da başlayacak.

    Siyah-beyazlılar, 8 takımın yer aldığı grupta oynadığı 5 maçta 1 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşadı. Oostende ise geride kalan 5 müsabakada bir kez sahadan galip ayrıldı.

    1. 13.11.2018 10:39
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