Beşiktaş Sompo Japan, Belçika deplasmanında
Siyah-beyazlı erkek basketbol takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. maçında yarın Filou Oostende ile karşılaşacak
Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi 6. hafta mücadelesinde yarın Belçika ekibi Filou Oostende'ye konuk olacak.
Versluys Dome'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.30'da başlayacak.
Siyah-beyazlılar, 8 takımın yer aldığı grupta oynadığı 5 maçta 1 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşadı. Oostende ise geride kalan 5 müsabakada bir kez sahadan galip ayrıldı.
- 13.11.2018 10:39
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Kaptanlık bandı yer değiştirebilir
Toplam 1
Yorum
gio1903 maalesef tipik beşiktaş taraftarlığı fazla başarıyı kaldıramıyoruz illa bir kaos ortamı olacak yenilgiler çarşı karşı muhabbeti hep aynı
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Defansı ben yaparım
Toplam 1
Yorum
MARTIN SKRTEL HADİ HAYIRLISI
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Trabzonspor'da deprem!
Toplam 1
Yorum
serkanisp TAKIMI KOMPLE KAPATINDA BİZDE KURTULALIM SİZDE KURTULUN
Beşiktaş Sompo Japan, Belçika deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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