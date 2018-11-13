Alkışlar Güven’e – Fotomaç – 13 Kasım 2018
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    13 Kasım 2018, Salı
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    Alkışlar Güven’e

    Alkışlar Güven’e
    BEŞİKTAŞ'IN 1999 doğumlu forveti Güven Yalçın, ilk 11'de başladığı maçında ilk golünü attı. Genç oyuncu karşılaşma boyunca toplam 4 şut denemesi yaptı, 'ın kalesine gönderdiği 2 isabetli şut da attı. Ayrıca 1 şut pası verdi. Yüzde 85 başarıyla pas yaptı ve taraftarlardan alkış aldı
    1. 13.11.2018
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