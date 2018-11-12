Tolga da çare olmadı – Fotomaç – 12 Kasım 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Kasım 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH

    Tolga da çare olmadı

    Tolga da çare olmadı
    Tolga Zengin ligde 9 maç sonra yeniden eldivenleri giydi. 2. haftada Büyükşehir Belediye maçında son kez kaleye geçen Tolga, yerini alsa da kalesini kapatamadı. 14. dakikada önde yakalanınca Braz'ın aşırdığı top ağlarla buluştu. 53'te ise Emre'nin golüne engel olamadı ve bu sezon forma giydiği 3 maçta kalesinde 5 gol görmekten kurtulamadı.
    1. 12.11.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Tolga da çare olmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN