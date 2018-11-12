Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Demir Grup Sivasspor'a 2-1 yenilen Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, yedikleri golün ardından oyunun kontrolünü kaybettiklerini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Güneş, "Çok kötü bir sonuç oldu. Kazanmak için sahaya çıktık, öne de geçtik. İlk pozisyonda gelen gol oyun düzenimizi bozmak için etkili oldu. O şok içinde hücum sayımız düştü. Hem defansif olarak hem hücumda sorunlar yaşadık. Hücuma çıkarken kaptırdığımız toplar oldu. Rakibin morali artınca direnci de arttı ve hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Mağlubiyetin başlıca sebeplerinden biri oyunu kontrol edememek. 1-0 olduktan sonra golü yemesek daha şevkli oynayabilirdik. Kendi sahamızda daha coşkulu oynamamız gerekiyordu." diye konuştu.

"Genk maçında oynamayanların katkı yapması gerekiyordu"

UEFA Avrupa Ligi'nde oynadıkları Genk maçının yorgunluğu olduğunu ve o maçta görev yapmayan oyunculardan daha fazla verim beklediklerini ancak tersi bir durum yaşadıklarını vurgulayan Güneş, "Oyunu rakip sahaya yıkamadık. Rakibimiz daha iyi pas yapmaya başladı. Üzgünüz, çok kritik bir maçtı. 3 puan son haftalardaki oyun doğrularımızı ortaya koyarak daha moralli hale getirebilirdi. Üç gün önce oynayanlar içinde fiziksel ve moral olarak verimi düşenler oldu. Genk maçının yorgunluğu vardı. O maçta az oynayan oyunculardan performans bekliyorduk ama fizik güçleri yeterli olmadı. İkinci yarıda zaman zaman düşüş oldu. Atiba, Gökhan, Adem gibi oynamayanlardan randıman bekliyordum. Genk maçında oynamayanların katkı yapması gerekiyordu." değerlendirmesinde bulundu.

Tolgay Arslan ve Loris Karius'un kadroya alınmaması ile ilgili olarak deneyimli teknik adam, "Karius'un beli ağrıyordu. Tolgay'ın kendine göre sorunları vardı, o yüzden bizimle değildi." ifadelerini kullandı.

"Bu takımı toparlamak istiyoruz"

Ligde puan olarak geride kaldıklarını dile getiren Güneş, "Ligde puan olarak geride kaldık. Kaybettiğimiz puanları telafi etmenin yolu çok çalışmak ve oyunculara sahip çıkmak. Hiçbir oyuncu dışlanacak oyuncu değildir. İyi bir takım olduğumuzu düşünüyoruz ve bu takımı toparlamak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Şampiyon olmak isteyen takımın buna göre oynaması gerektiğine dikkati çeken Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şampiyonluğu yakalamak için ona göre oynamak, davranmak gerekiyor. Üç gün önceki eforun sahaya yansıdığını düşünüyorum. O baskıyla rakibi çıkarmama gücü bizde yoktu. Takım olarak üstünlüğümüzü gösteremedik. Göztepe'yi de Başakşehir'i de Antalya'yı da yenebilirdik. Bizim iki olumsuz maçımız vardı, Avrupa'da oynadıklarımız."

Taraftarların tepkileri

Başarısızlık durumunda sorumlunun kendisi olduğunu vurgulayan Şenol Güneş, "Takım olarak kaybettik. Kalecisi, santrforu, hocası, yönetimiyle kaybettik. Başarısızlığın sorumluluğunu oyunculara verirseniz sorun çözülmez. Sorumlu benim. Oyuncuya hesap kesersek oyuncu bulamayız. Oğuzhan hata yapabilir. Başarısızlığı bir oyuncu üstünden yönetmeye çalışırsak başarı yakalayamayız. Bu takıma görevi ben verdim. Sezon başında öyle oldu, böyle oldu diye konuşacak değiliz. Artık saha içindeyiz. Bunun içinden bakacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bu durumun altından takım olarak hep birlikte kalkacaklarını oyuncularına söylediğini sözlerine ekleyen Güneş, "Beşiktaş'ın ismi zaten şampiyonluk yarışında olur ama buna uygun oynama gerekiyor. Beraber yapacağız. Teknik kadro olarak biz yönetiyoruz. Yediğimiz ikinci gol bizim gibi bir takımın yapacağı hata değil. Kolay gol yiyip zor gol atıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Başkana olumsuzluk doğru değil"

Taraftarların yaptığı protestolara da değinen tecrübeli çalıştırıcı, "Bana bağırsınlar. Bu doğru bir şey değil. Sahaya çıkan oyuncu oynuyor. Başkana olumsuzluk doğru değil. Bu takım hepimizin eseri. Taraftarıyla, teknik heyetiyle, oyuncusuyla birlik iyi günde de kötü günde de birlik olmak zorundayız. Takımın sorumlusu benim. Hesap kesmek dediğinizde oyuncu sorumluluktan kaçar." diye konuştu.

Transferi yönetimle birlikte yaptıklarını vurgulayan Güneş, "Birlikte alıyoruz oyuncuyu. Onlar bana ben onlara soruyorum. Oyuncu alınmış bitmiş. Başarısızlığın gündeminde olan şeylerdir bunlar. Oyun olarak mağlubiyeti hak etmedik ama kaybettik. Bunun sorumlusu da benim. İyi durumda değiliz. Bunu düzeltmek için herkesi dağıtmak doğru değil. Teslim olmak da doğru değil. Maç üzerinden yönetime, takıma vurmak doğru değil. Eleştiri yapacağız ama onları yok ederek değil. Bu oyunculara ihtiyacımız var." diyerek sözlerini tamamladı.