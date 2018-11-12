Kartal bir VAR bir yok!
Bu sezon istikrarsız görüntü sergileyen Beşiktaş, sahasında Sivas’a 2-1 yenilerek yarışta bir yara daha aldı. Maça VAR kararları damga vurdu. Kartal genç Güven’in 11’deki golüyle öne geçti. 14’te Braz’la skoru eşitleyen Sivas, 53’te Emre Kılınç’la Beşiktaş’ı yıkan golü attı: 2-1. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu 69’da Robinho’nun golünü önce verdi sonra VAR kararıyla iptal etti. 74’te ise Beşiktaş lehine penaltı düdüğü çaldı, ama yine VAR uyarısıyla ofsayta hükmetti.
Ligde geçen hafta Medipol Başakşehir'e deplasmanda 1-0 mağlup olan siyah-beyazlılar, 12. haftadaki mağlubiyetin ardından 18 puanda kaldı. Sıralamada 7. sırada yer alan siyah-beyazlı ekip, lider Medipol Başakşehir'in 9, ikinci Galatasaray'ın ise 5 puan gerisine düştü.
Ligin 3. haftasında Antalyaspor'a 3-2 yenilerek Vodafone Park'taki ilk lig yenilgisini alan siyah-beyazlı takım, Demir Grup Sivasspor'a da mağlup olarak evinde ikinci kez mağlup oldu.
YÖNETİME PROTESTO
Beşiktaşlı taraftarlar Sivasspor'un VAR kararıyla iptal edilen golünün ardından Beşiktaş yönetimini protesto etti.
Siyah-beyazlı taraftarlar bir süre "Yönetim bu takım senin eserin", "Fikret Orman paralar nerede" ve "Fikret gol gol gol" şeklinde tezahürat yaptı. Taraftarların protestosu karşılaşmanın sona ermesinin ardından, futbolcular soyunma odasına giderken de devam etti.
OĞUZHAN ÖZYAKUP YUHALANDI
Demir Grup Sivasspor'un attığı ikinci golün ardından Beşiktaşlı taraftarlar topu Emre Kılınç'a kaptıran Oğuzhan Özyakup'u ayağına her top aldığında yuhaladı.
Tribünlerin tepkisinin ardından teknik direktör Şenol Güneş tarafından oyundan alınan Oğuzhan Özyakup, saha dışına gelene kadar protestolar devam etti.
Taraftarlar, diğer oyunculara da tepki gösterdi.
GÜVEN YALÇIN'A 'HOŞ GELDİN' ANONSU
Demir Grup Sivasspor maçının 11. dakikasında attığı golle Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren Güven Yalçın büyük sevinç yaşarken, siyah-beyazlı takımın yedek oyuncuları ve teknik heyeti kulübeden dışarı çıkıp 19 yaşındaki golcü oyuncuyu tebrik etti.
Golün ardından yapılan anonsta ise "Hoş geldin Güven Yalçın" denildi.
KALESİNİ YİNE KAPATAMADI
Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor maçında da kalesini gole kapatamadı.
Siyah-beyazlı takım Kayserispor'u 2-0 mağlup ettiği maçın dışında Spor Toto Süper Lig'de oynadığı 12 haftanın 11'inde de gol yedi.
Beşiktaş'ın duran toptan gol yeme alışkanlığı bu maçta da devam etti.
SİVASSPOR'DAN İLK DEPLASMAN GALİBİYETİ
Beşiktaş'ı Vodafone Park'ta 2-1 mağlup eden Demir Grup Sivasspor, bu sezonki ilk deplasman galibiyetini aldı.
Hafta içinde teknik direktör Tamer Tuna ile yollarını ayıran Demir Grup Sivasspor, yardımcı antrenör Hakan Keleş yönetiminde ilk deplasman galibiyetine imza attı.
Ligde oynadığı 5 deplasman maçında 3 yenilgi, 2 beraberlik alan Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş'ı yenerek ilk deplasman zaferini 12. haftada elde etti. Demir Grup Sivasspor, puanını da 14'e çıkardı.
- 11.11.2018 22:22
- Güncelleme: 12.11.2018 08:44
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Mesut Özil futbolu bırakmak istediği takımı açıkladı!
Toplam 1
Yorum
sami bu din istismarcilarindan nefret ediyorum, gorenler de dua ediyor sanacak, ee Turkiyede hala buna inan var ki mesut efendi bunu yapiyor
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Toplam 1
Yorum
selim Belhanda,serdar aziz biz o macta yok idik demisler,Tff de dublor kullandiklarini saptamis ve o iki dublorle kelle basi 1.000.000 odul koymus
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Araplar’ın gözü yine Beşiktaş’ta
Toplam 4
Yorum
BŞKTŞ hepsi satılabilir tüm kadroyu satın gerekirse 25 yaş altı ortalamaya düşmemiz gerek takım koşamıyor.
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