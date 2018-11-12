Güven verdi – Fotomaç – 12 Kasım 2018
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    12 Kasım 2018, Pazartesi
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    Güven verdi

    Güven verdi
    Gol yollarında sıkıntı yaşayan 'ta , Demir Grup Sivasspor maçında sürpriz bir şekilde Güven Yalçın'a forma verdi. Bu sezon siyah-beyazlı takıma katılan 19 yaşındaki forvet böylelikle ilk kez bir resmi maça 11 kişilik kadroda başlamış oldu. Daha önce , Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir maçlarında oyuna sonradan dahil olan oyuncu, 11'de çıktığı ilk karşılaşmada fırsatı kaçırmadı. 11. Dakikada Quaresma'nın sağdan ortasını kafa ile ağlara yolladı. Siyahbeyazlı forma altında ilk golünü kaydetti
    1. 12.11.2018
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