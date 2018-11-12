Güneş’ten operasyon – Fotomaç – 12 Kasım 2018
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    12 Kasım 2018, Pazartesi
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    Güneş’ten operasyon

    Güneş’ten operasyon
    eknik Direktörü , Demir Grup ile yapılan karşılaşmada Loris Karius ve 'ı kadroya almadı. Son dönemde büyük eleştiriler alan Alman kaleci, Genk ile oynanan Avrupa Ligi maçında da oynatmayan Güneş, Sivasspor kaleyi 'e emanet etti. Yedek kaleci olarak ise Utku Yuvakuran görev yaptı. Güneş maç öncesi bu tasarrufu ile ilgili, ", Tolgay, , , Adriano'nun çeşitli sebeplerden dolayı bu kadroda olmalarını uygun görmedik. Verim alma bakımından sıkıntılar olabilir" diye konuştu.
    1. 12.11.2018
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