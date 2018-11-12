Büyük üzüntü yaşadı – Fotomaç – 12 Kasım 2018
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    12 Kasım 2018, Pazartesi
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    Büyük üzüntü yaşadı

    Büyük üzüntü yaşadı
    Demir Grup karşısında ilk 11'de yer alan maçı tamamlayamadı. Portekizli futbolcu, sakatlığı nedeniyle 79. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı. Büyük üzüntü yaşayan Pepe'nin yerine Enzo Roco oyuna dahil oldu.
    1. 12.11.2018
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