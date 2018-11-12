Beşiktaş filede avantaj peşinde
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    12 Kasım 2018, Pazartesi
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    Beşiktaş filede avantaj peşinde

    Beşiktaş filede avantaj peşinde

    Siyah-beyazlı kadın voleybol takımı, CEV eleme turu ilk maçında yarın Kosova ekibi Kastrioti ile 'da mücadele edecek

    Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, CEV eleme turu ilk maçında yarın Kosova temsilcisi Kastrioti ile karşı karşıya gelecek.

    'da Burhan Felek Voleybol Salonu'ndaki müsabaka, saat 13.00'te başlayacak. Siyah-beyazlı ekip, rakibi karşısında avantajlı bir skor almaya çalışacak.

    Takımlar arasındaki ikinci maç, 15 Kasım Perşembe günü saat 19.00'da aynı salonda yapılacak.

    Siyah-beyazlılar, Kadınlar 'nda şampiyonluğa ulaşarak CEV Challenge Kupası'na eleme turundan katılma hakkı elde etmişti.


    1. 12.11.2018 10:41
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