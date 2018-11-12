Beşiktaş filede avantaj peşinde
Siyah-beyazlı kadın voleybol takımı, CEV Challenge Kupası eleme turu ilk maçında yarın Kosova ekibi Kastrioti ile İstanbul'da mücadele edecek
Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası eleme turu ilk maçında yarın Kosova temsilcisi Kastrioti ile karşı karşıya gelecek.
İstanbul'da Burhan Felek Voleybol Salonu'ndaki müsabaka, saat 13.00'te başlayacak. Siyah-beyazlı ekip, rakibi karşısında avantajlı bir skor almaya çalışacak.
Takımlar arasındaki ikinci maç, 15 Kasım Perşembe günü saat 19.00'da aynı salonda yapılacak.
Siyah-beyazlılar, Kadınlar Balkan Kupası'nda şampiyonluğa ulaşarak CEV Challenge Kupası'na eleme turundan katılma hakkı elde etmişti.
- 12.11.2018 10:41
-
Kartal bir VAR bir yok!
Toplam 4
Yorum
Ruhi Bence en az 10 milyon taraftarın istemediği yönetim neden hala göreve dört elle kalma çabası anlaşılır gibi değil
-
Andre Ayew'den Cocu - Koeman kıyaslaması
Toplam 2
Yorum
joker62 Yetenekli ama oynamıyor.Oynuyormuş gibi görünüyor.
-
Neşter vurulabilir!
Toplam 2
Yorum
tokatlı Burak kalması durumunda bu sezon bitimine dek 3.5 milyon euro (TL'ye çevrilip ödenecek), gelecek sezon için ise 2.5 milyon euro garanti para
Beşiktaş filede avantaj peşinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.