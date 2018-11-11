Hollandalı oyuncunun menajerinin, 32 yaşındaki oyuncu için yılda 3 milyon euro'dan 3 yıllık sözleşme istediği bildirilirken, siyah-beyalı yönetimin ise 2.1 milyon euro kazanan Babel'e puan başı 4 bin euro'luk primini kaldırıp 3 puana prim ve nakit olarak da 2.5 milyon euro vermeyi teklif ettiği kaydedildi. Babel'in ayrıca süre olarak da 2+1 yıllık sözleşme talebinde bulunduğu da gelen haberler arasında.