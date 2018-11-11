Yönetim Babel’le masada – Fotomaç – 11 Kasım 2018
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    11 Kasım 2018, Pazar
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    Yönetim ’le masada

    Yönetim <a href="/index/babel?id=495501de-6a50-41a6-bf3e-d0f6b0f554bd" class="" rel="tag">Babel</a>’le masada

    ile yönetimi masada…

    Hollandalı oyuncunun menajerinin, 32 yaşındaki oyuncu için yılda 3 milyon euro'dan 3 yıllık sözleşme istediği bildirilirken, siyah-beyalı yönetimin ise 2.1 milyon euro kazanan 'e puan başı 4 bin euro'luk primini kaldırıp 3 puana prim ve nakit olarak da 2.5 milyon euro vermeyi teklif ettiği kaydedildi. 'in ayrıca süre olarak da 2+1 yıllık sözleşme talebinde bulunduğu da gelen haberler arasında.

    1. 11.11.2018
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