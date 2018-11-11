Vida için geleceğim – Fotomaç – 11 Kasım 2018
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    11 Kasım 2018, Pazar
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    Vida için geleceğim

    Vida için geleceğim

    Hırvatistan A Milli Futbol Takımı hocası , Domagoj Vida’nın kendisini siyah-beyazlı takımın maçına davet ettiğini belirterek, Türkiye’ye gelerek onu desteklemek istediğini söyledi

    Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği tarafından "Avrupa'da yılın en iyi antrenörü" ödülünü alan , Vida dolayısıyla Türk futbolu hakkında bilgi sahibi olduğunu belirtip "Vida tam bir savaşçı olduğu için Ürdün milli maçında onu kaptan seçtim. Türkiye'ye gelip 'ın bir maçında onu destekleyeceğim" dedi.

    1. 11.11.2018
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