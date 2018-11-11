Vida için geleceğim

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği tarafından "Avrupa'da yılın en iyi antrenörü" ödülünü alan Dalic, Vida dolayısıyla Türk futbolu hakkında bilgi sahibi olduğunu belirtip "Vida tam bir savaşçı olduğu için Ürdün milli maçında onu kaptan seçtim. Türkiye'ye gelip Beşiktaş'ın bir maçında onu destekleyeceğim" dedi.