Vida için geleceğim
Hırvatistan A Milli Futbol Takımı hocası Dalic, Domagoj Vida’nın kendisini siyah-beyazlı takımın maçına davet ettiğini belirterek, Türkiye’ye gelerek onu desteklemek istediğini söyledi
Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği tarafından "Avrupa'da yılın en iyi antrenörü" ödülünü alan Dalic, Vida dolayısıyla Türk futbolu hakkında bilgi sahibi olduğunu belirtip "Vida tam bir savaşçı olduğu için Ürdün milli maçında onu kaptan seçtim. Türkiye'ye gelip Beşiktaş'ın bir maçında onu destekleyeceğim" dedi.
- 11.11.2018
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Toplam 1
Yorum
sami bu din istismarcilarindan nefret ediyorum, gorenler de dua ediyor sanacak, ee Turkiyede hala buna inan var ki mesut efendi bunu yapiyor
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selim Belhanda,serdar aziz biz o macta yok idik demisler,Tff de dublor kullandiklarini saptamis ve o iki dublorle kelle basi 1.000.000 odul koymus
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Yorum
BŞKTŞ hepsi satılabilir tüm kadroyu satın gerekirse 25 yaş altı ortalamaya düşmemiz gerek takım koşamıyor.
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