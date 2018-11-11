Vida'nın satılma ihtimaline karşılık Oğuzhan ve Lens’in menajeri Kees Vos’un önerdiği Vermaelen’e Güneş’ten veto geldi.

33 yaşındaki stoperin arka adalesinden müzmin sakat olduğu, bu nedenle sürekli olarak bu bölgeden sakatlandığı tarafından Güneş'e hatırlatıldı.