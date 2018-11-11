Vermaelen’e veto – Fotomaç – 11 Kasım 2018
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    11 Kasım 2018, Pazar
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    ’e veto

    <a href="/index/vermaelen?id=15303305-b21c-41f2-a088-4173ff07fe46" class="" rel="tag">Vermaelen</a>’e veto

    Vida'nın satılma ihtimaline karşılık Oğuzhan ve Lens’in menajeri Kees Vos’un önerdiği ’e Güneş’ten veto geldi.

    33 yaşındaki stoperin arka adalesinden müzmin sakat olduğu, bu nedenle sürekli olarak bu bölgeden sakatlandığı tarafından Güneş'e hatırlatıldı.
    1. 11.11.2018
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