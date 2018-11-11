Trafiğe düzenleme – Fotomaç – 11 Kasım 2018
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    11 Kasım 2018, Pazar
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    Trafiğe düzenleme

    Trafiğe düzenleme

    maçı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

    17.30'dan itibaren Gazhane Caddesi Süzer Plaza gerisinden Dolmabahçe'ye akış sağlanamayacak. Gümüşsuyu MKE önünden yol kapatılarak Dolmabahçe istikametine akış verilmeyecek.
    1. 11.11.2018
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