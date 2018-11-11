Şenol Güneş'ten mağlubiyet yorumu
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Sivasspor yenilgisinin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
İşte Şenol Güneş'in ifadeleri:
Oyunun başlangıcında olumlu taraflar daha fazlaydı. Gole kadar rakibin pozisyonu yoktu. Golü de bulduk. Yediğimiz ilk gol bizim için şok oldu.Oyun düzenimizde ve moral düzenimizde büyük bir bozukluk oldu. Hatalarımız fazla oldu. Takım olarak iyi değildik kaybettik. Rakip dirençliydi, hak etti. Kaybettiğimiz 3 puan oldukça olumsuz etkiledi.Genk maçındaki oyun düzenimiz oturmuşken beklenmeyen şekilde bunlar bozuldu. Ne ofansif, ne defansif olarak bunlar ortaya çıktı. Emeklerinden dolayı tüm oyunculara teşekkür ediyorum.Ama bu iş sahnede onların işi. Şunu bilmek lazım. Başarısızlıkta sadece oyuncuların üzerine gidersek oyuncuları kaybederiz. İyi bir takım olduğumuzu düşünüyoruz. Fiziksel ve moral olarak toparlanacağız. Çalışarak bunu yapacağız.
- 11.11.2018 23:21
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Mesut Özil futbolu bırakmak istediği takımı açıkladı!
Toplam 1
Yorum
sami bu din istismarcilarindan nefret ediyorum, gorenler de dua ediyor sanacak, ee Turkiyede hala buna inan var ki mesut efendi bunu yapiyor
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UEFA, Valbuena'yı haftanın futbolcusuna aday gösterdi
Toplam 1
Yorum
selim Belhanda,serdar aziz biz o macta yok idik demisler,Tff de dublor kullandiklarini saptamis ve o iki dublorle kelle basi 1.000.000 odul koymus
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Araplar’ın gözü yine Beşiktaş’ta
Toplam 4
Yorum
BŞKTŞ hepsi satılabilir tüm kadroyu satın gerekirse 25 yaş altı ortalamaya düşmemiz gerek takım koşamıyor.
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