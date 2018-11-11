Şenol Güneş'ten mağlubiyet yorumu – Fotomaç – 11 Kasım 2018
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    11 Kasım 2018, Pazar
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    'ten mağlubiyet yorumu

    <a href="/index/senol-gunes?id=893896f3-ff64-428a-820f-0f29a14300dd" class="" rel="tag">Şenol Güneş</a>'ten mağlubiyet yorumu

    Teknik Direktörü , yenilgisinin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

    Teknik Direktörü , 'a 2-1 yenildikleri maçı değerlendirdi. Yayıncı kuruluşun sorularını yanıtlaya , maça iyi başladıklarını ancak ilk golü yediken sonra bozulduklarını söyledi.

    İşte Şenol Güneş'in ifadeleri:
    Oyunun başlangıcında olumlu taraflar daha fazlaydı. Gole kadar rakibin pozisyonu yoktu. Golü de bulduk. Yediğimiz ilk gol bizim için şok oldu.Oyun düzenimizde ve moral düzenimizde büyük bir bozukluk oldu. Hatalarımız fazla oldu. Takım olarak iyi değildik kaybettik. Rakip dirençliydi, hak etti. Kaybettiğimiz 3 puan oldukça olumsuz etkiledi.Genk maçındaki oyun düzenimiz oturmuşken beklenmeyen şekilde bunlar bozuldu. Ne ofansif, ne defansif olarak bunlar ortaya çıktı. Emeklerinden dolayı tüm oyunculara teşekkür ediyorum.Ama bu iş sahnede onların işi. Şunu bilmek lazım. Başarısızlıkta sadece oyuncuların üzerine gidersek oyuncuları kaybederiz. İyi bir takım olduğumuzu düşünüyoruz. Fiziksel ve moral olarak toparlanacağız. Çalışarak bunu yapacağız.

    1. 11.11.2018 23:21
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