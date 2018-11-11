Şenol Güneş takımı tribünlere götürdü – Fotomaç – 11 Kasım 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Kasım 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH

    takımı tribünlere götürdü

    <a href="/index/senol-gunes?id=893896f3-ff64-428a-820f-0f29a14300dd" class="" rel="tag">Şenol Güneş</a> takımı tribünlere götürdü

    ’ın sahasında ’a 2-1 mağlup olmasının ardından tribünler yönetim ve futbolcuları protesto ederken, Teknik Direktör , maçın ardından bütün takımı sahaya çağırdı ve tribünlere götürüp taraftarlardan özür diledi.

    'ın sahasında 'a 2-1 kaybetmesinin ardından tribünler başta yönetim ve Başkan olmak üzere futbolcuları protesto etti. Maçın ardından tribünlerden büyük tepki gelirken takım arkadaşlarının soyunma odasına gitmesini istemedi ve takımı tribünlere götürmek istedi. Quaresma'nın ardından Teknik Direktör de futbolcuları sahaya çağırdı. Takım sahaya geri dönerken, tribünlere el sallayarak özür diledi.
    1. 11.11.2018 22:51
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    takımı tribünlere götürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN