Ligde geçen hafta Medipol Başakşehir'e deplasmanda 1-0 mağlup olan siyah-beyazlılar, 12. haftadaki mağlubiyetin ardından 18 puanda kaldı. Sıralamada 7. sırada yer alan siyah-beyazlı ekip, lider Medipol Başakşehir'in 9, ikinci Galatasaray'ın ise 5 puan gerisine düştü.

Ligin 3. haftasında Antalyaspor'a 3-2 yenilerek Vodafone Park'taki ilk lig yenilgisini alan siyah-beyazlı takım, Demir Grup Sivasspor'a da mağlup olarak evinde ikinci kez mağlup oldu.

YÖNETİME PROTESTO

Beşiktaşlı taraftarlar Sivasspor'un VAR kararıyla iptal edilen golünün ardından Beşiktaş yönetimini protesto etti.

Siyah-beyazlı taraftarlar bir süre "Yönetim bu takım senin eserin", "Fikret Orman paralar nerede" ve "Fikret gol gol gol" şeklinde tezahürat yaptı. Taraftarların protestosu karşılaşmanın sona ermesinin ardından, futbolcular soyunma odasına giderken de devam etti.

OĞUZHAN ÖZYAKUP YUHALANDI

Demir Grup Sivasspor'un attığı ikinci golün ardından Beşiktaşlı taraftarlar topu Emre Kılınç'a kaptıran Oğuzhan Özyakup'u ayağına her top aldığında yuhaladı.

Tribünlerin tepkisinin ardından teknik direktör Şenol Güneş tarafından oyundan alınan Oğuzhan Özyakup, saha dışına gelene kadar protestolar devam etti.

Taraftarlar, diğer oyunculara da tepki gösterdi.

GÜVEN YALÇIN'A 'HOŞ GELDİN' ANONSU

Demir Grup Sivasspor maçının 11. dakikasında attığı golle Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren Güven Yalçın büyük sevinç yaşarken, siyah-beyazlı takımın yedek oyuncuları ve teknik heyeti kulübeden dışarı çıkıp 19 yaşındaki golcü oyuncuyu tebrik etti.

Golün ardından yapılan anonsta ise "Hoş geldin Güven Yalçın" denildi.

KALESİNİ YİNE KAPATAMADI

Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor maçında da kalesini gole kapatamadı.

Siyah-beyazlı takım Kayserispor'u 2-0 mağlup ettiği maçın dışında Spor Toto Süper Lig'de oynadığı 12 haftanın 11'inde de gol yedi.

Beşiktaş'ın duran toptan gol yeme alışkanlığı bu maçta da devam etti.

SİVASSPOR'DAN İLK DEPLASMAN GALİBİYETİ

Beşiktaş'ı Vodafone Park'ta 2-1 mağlup eden Demir Grup Sivasspor, bu sezonki ilk deplasman galibiyetini aldı.

Hafta içinde teknik direktör Tamer Tuna ile yollarını ayıran Demir Grup Sivasspor, yardımcı antrenör Hakan Keleş yönetiminde ilk deplasman galibiyetine imza attı.

Ligde oynadığı 5 deplasman maçında 3 yenilgi, 2 beraberlik alan Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş'ı yenerek ilk deplasman zaferini 12. haftada elde etti. Demir Grup Sivasspor, puanını da 14'e çıkardı.