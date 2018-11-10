Rakip Presov – Fotomaç – 10 Kasım 2018
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    10 Kasım 2018, Cumartesi
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    Rakip Presov

    Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, EHF Şampiyonlar Ligi C Grubu 7. hafta maçında bugün Slovakya ekibi Presov'a konuk olacak. Mücadele 20.00'de başlayacak. oynadığı 6 maçta 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet alan siyah-beyazlılar, averajla 5. sırada. 4 galibiyet, 2 mağlubiyeti olan Presov'a ise grupta üçüncü basamakta.
    1. 10.11.2018
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