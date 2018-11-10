Lens’te yırtık – Fotomaç – 10 Kasım 2018
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    10 Kasım 2018, Cumartesi
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    Lens’te yırtık

    Lens’te yırtık

    Genk maçının 10. dakikasında sakatlık geçiren Lens’in sol uyluk arka adalesinde yırtık ve kanama tespit edildi

    Beşiktaş'ta Jeremain Lens şoku yaşanıyor.. Önceki akyam oynanan Genk maçının 10. dakikasında hızlı atağa çıkarken arka adalesinden sakatlanan Hollandalı karşılaşmaya devam edememiş ve yerini Mustafa Pektemek'e bırakmıştı. Siyah-beyazlı kulüpten dün yapılan açıklamada, "Genk maçında sakatlanan oyuncumuz 'in yapılan muayenesi ve Acıbadem Fulya Hastanesi'nde çekilen MR'ı sonucu, sol uyluk arka adelede (Biceps femoris) yırtık ve kanama tespit edilmiştir." denildi. Tedavisine başlanan tecrübeli oyuncunun 2 ila 3 hafta arasında forma giymesinin çok zor olduğu belirtildi. Bu arada Beşiktaş deplasman maçlarındaki kötü gidişini sürdürüyor. Siyah-beyazlılar bu sezon deplasmanda oynadığı 11 resmi maçta sadece Torshavn ve Erzurumspor'u yenebildi. Bu iki maçtan sonra Beşiktaş, daha sonra oynadığı 8 dış saha karşılaşmasından 8 beraberlik, 3 yenilgi çıkardı. Avrupa Ligi'nde deplasmandaki son 20 maçta 5 galibiyette kaldı. Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda son 17 maçın 16'sında kalesini gole kapatamadı.
    1. 10.11.2018
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