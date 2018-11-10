‘Emekli olunca...’ – Fotomaç – 10 Kasım 2018
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    10 Kasım 2018, Cumartesi
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    ‘Emekli olunca...’

    ‘Emekli olunca...’
    'ın joker ismi , ülkesi Şili basınına açıklamalar yaptı. Performans olarak iyi durumda olduğunu belirten tecrübeli orta saha oyuncusu " çok keyif alıyorum. Fiziksel olarak harika bir durumdayım. Oynamaktan da çok keyif alıyorum. Bazen yoruluyorum ama emekli olduğumda dinlenirim artık" dedi.

    MEDEL VE ROCO MiLLi TAKIMA
    Beşiktaş'ın iki Şilili yıldızına Milli takımdan davet geldi. Şili Milli Takımı'nın, Kosta Rika ve Honduras ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Siyah-beyazlılardan Gary Medel ile yeni transfer Enzo Roco da kadroda yer alan isimler oldu. Şili bu karşılaşmaları 17 ve 21 Kasım tarihlerinde oynayacak.
    1. 10.11.2018
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