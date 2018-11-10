Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından pas çalışması yaptı.
Antrenman, tam sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi. Siyah-beyazlı oyuncular, idmanın ardından tesislerde kampa girdi.
Bu arada Beşiktaş teknik heyeti ve oyuncuları, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 80'inci yılında Türk bayrağı açarak andı.
- 10.11.2018 19:42
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Mesut Özil futbolu bırakmak istediği takımı açıkladı!
Toplam 1
Yorum
sami bu din istismarcilarindan nefret ediyorum, gorenler de dua ediyor sanacak, ee Turkiyede hala buna inan var ki mesut efendi bunu yapiyor
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UEFA, Valbuena'yı haftanın futbolcusuna aday gösterdi
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selim Belhanda,serdar aziz biz o macta yok idik demisler,Tff de dublor kullandiklarini saptamis ve o iki dublorle kelle basi 1.000.000 odul koymus
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Araplar’ın gözü yine Beşiktaş’ta
Toplam 4
Yorum
BŞKTŞ hepsi satılabilir tüm kadroyu satın gerekirse 25 yaş altı ortalamaya düşmemiz gerek takım koşamıyor.
Beşiktaş, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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