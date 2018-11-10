Beşiktaş, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı – Fotomaç – 10 Kasım 2018
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    10 Kasım 2018, Cumartesi
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    , maçı hazırlıklarını tamamladı

    Beşiktaş, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

    , 'in 12. haftasında yarın Demir Grup ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

    Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından pas çalışması yaptı.

    Antrenman, tam sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi. Siyah-beyazlı oyuncular, idmanın ardından tesislerde kampa girdi.

    Bu arada Beşiktaş teknik heyeti ve oyuncuları, Cumhuriyeti'nin kurucusu 'ü, ebediyete intikalinin 80'inci yılında Türk bayrağı açarak andı.

    1. 10.11.2018 19:42
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