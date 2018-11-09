En iyisi Beşiktaş – Fotomaç – 09 Kasım 2018
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    09 Kasım 2018, Cuma
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    En iyisi <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>
    Genk Philippe Clement, 'a övgü yağdırdı. Clement, " şu ana kadar oynadığımız en iyi takım. Hiçbir kulübübu bütçelerle oynayamıyor. Çok iyi futbolculara sahipler" dedi. Belçikalı hoca şöyle devam etti: "İlk devrede istediklerimizi yapamadık. İkinci devrede ise torlandık. Biraz şanslı olsaydık galip de gelirdik. Ancak 1 puan da fena değil."
    1. 9.11.2018 00:37
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