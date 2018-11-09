Beşiktaş'ta Jeremain Lens'in sağlık durumu – Fotomaç – 09 Kasım 2018
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    09 Kasım 2018, Cuma
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    'ta 'in sağlık durumu

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ta <a href="/index/jeremain-lens?id=fce803ca-354f-452c-a3bb-c7f337ec468f" class="" rel="tag">Jeremain Lens</a>'in sağlık durumu

    Beşiktaşlı futbolcu 'in sol uyluk arka adelesinde yırtık ve kanama tespit edildi.

    Beşiktaşlı futbolcu 'in sol uyluk arka adelesinde yırtık ve kanama tespit edildi.

    Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Dün akşam oynanan Genk maçında sakatlanan oyuncumuz 'in yapılan muayenesi ve Acıbadem Fulya Hastanesi'nde çekilen MR'ı sonucu, sol uyluk arka adelede (Biceps femoris) yırtık ve kanama tespit edilmiştir." denildi.

    Açıklamada, futbolcunun tedavisine başlandığı ifade edildi.

    1. 9.11.2018 13:00
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