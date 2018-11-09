Beşiktaşlı futbolcu Jeremain Lens'in sol uyluk arka adelesinde yırtık ve kanama tespit edildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Dün akşam oynanan Genk maçında sakatlanan oyuncumuz Jeremain Lens'in yapılan muayenesi ve Acıbadem Fulya Hastanesi'nde çekilen MR'ı sonucu, sol uyluk arka adelede (Biceps femoris) yırtık ve kanama tespit edilmiştir." denildi.

Açıklamada, futbolcunun tedavisine başlandığı ifade edildi.