Beşiktaş'ta Jeremain Lens'in sağlık durumu
Beşiktaşlı futbolcu Jeremain Lens'in sol uyluk arka adelesinde yırtık ve kanama tespit edildi.
Beşiktaşlı futbolcu Jeremain Lens'in sol uyluk arka adelesinde yırtık ve kanama tespit edildi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Dün akşam oynanan Genk maçında sakatlanan oyuncumuz Jeremain Lens'in yapılan muayenesi ve Acıbadem Fulya Hastanesi'nde çekilen MR'ı sonucu, sol uyluk arka adelede (Biceps femoris) yırtık ve kanama tespit edilmiştir." denildi.
Açıklamada, futbolcunun tedavisine başlandığı ifade edildi.
- 9.11.2018 13:00
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Kartal Genk'i elinden kaçırdı!
Toplam 4
Yorum
elinden mi kaçırdı arkadaş adamların geldiği etkili atak sayısı bir elin parmaklarını geçmez bjk 10 atak yapıp doğru düzgün gol atmakta zorlanıyor nasıl iştir
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Kartal Genk'i elinden kaçırdı!
Toplam 4
Yorum
cascan golcüsü olmayan,nefesi kesilen BJK ve genç dinamikGENK.Çok bilelerin aldıkları golcüler neredeler acaba? Kuş elden kaçınca bakalım ne olacak
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Kartal Genk'i elinden kaçırdı!
Toplam 4
Yorum
thebarbaros ne elinden kaçırdısı yahu ! maçı izlemediniz galiba ! tesadüfi bir golle öne geçtik, adamlar dağıtacaktı, elinden kaçırmış !
Beşiktaş'ta Jeremain Lens'in sağlık durumu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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