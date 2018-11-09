Beşiktaş'ın grubunda puan durumu
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    09 Kasım 2018, Cuma
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    'ın grubunda puan durumu

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ın grubunda puan durumu

    , Avrupa Ligi'nde karşılaştığı rakibi ile 1-1 berabere kaldı.

    Avrupa Ligi I Grubu'nda , ile 1-1 berabere kalarak puanını 4'e yükseltti. , dördüncü maçlar itibariyle I Grubu'nda son sırada bulunuyor.

    I Grubu'nın diğer maçında ise Malmö ve Sarpsborg 1-1 berabere kaldı.

    İşte Avrupa Ligi I Grubu puan durumu;

    1- | 4 Maç | 7 Puan
    2- Sarpsborg | 4 Maç | 5 Puan
    3- Malmö | 4 Maç | 5 Puan
    4- Beşiktaş | 4 Maç | 4 Puan

    Grupta ilk iki sırayı alan takımlar, bir üst tura yükselmeye hak kazanacaklar.

    1. 8.11.2018 23:09
    2. Güncelleme: 9.11.2018 01:33
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