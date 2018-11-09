Beşiktaş’a iyi haber: 1-1 – Fotomaç – 09 Kasım 2018
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    09 Kasım 2018, Cuma
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    ’a iyi haber: 1-1

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>’a iyi haber: 1-1
    I Grubu'nda 'ı yakından ilgilendiren maçta Malmö ile Sarpsborg 1- 1 berabere kaldı. Sarpsborg, 63. dakikada Mortensen'in golüyle öne geçerken Malmö, 67'de Antonsson ile skoru eşitledi Bu sonuçla iki takım da 5 puana çıkarken, Sarpsborg averajla ikinci oldu.
    1. 9.11.2018
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