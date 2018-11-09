Şanslı değildik – Fotomaç – 09 Kasım 2018
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    09 Kasım 2018, Cuma
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    Şanslı değildik

    Şanslı değildik

    Babel, “Şans yanımızda olsaydı 1-2 gol daha atabilirdik. Şu andan itibaren yapacağımız kalan 2 maçı kazanıp, diğer maçları beklemek” diye konuştu

    , UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda deplasmanda Genk ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Babel, "Bugün ilk maçtan daha iyi oynadık. Şans yanımızda olsa 1-2 gol daha atabilirdik ama maalesef son dakikada yediğimiz gol ile 2 puanı bıraktık. Şu andan itibaren yapacağımız kalan 2 maçı kazanıp, diğer maçları beklemek" dedi. Bu arada Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, dün yine beklenenden farklı bir ilk 11 sahaya sürdü. Güneş bu sezon birçok maçta olduğu gibi Genk karşısında da santrfor değişikliğine gitti ve bu kez 'i gol silahı olarak sahaya sürdü. Ligde oynanan Fenerbahçe derbisinde ilk kez santrfor oynayan ve takımının tek golünü atan Hollandalı yıldız bu sezon 2'nci kez bir maça santrfor mevkisinde başladı.
    1. 8.11.2018 23:06
    2. Güncelleme: 9.11.2018 01:41
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