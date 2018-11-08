Orman: Beşiktaş kimleri yenmedi – Fotomaç – 08 Kasım 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Kasım 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    Orman: kimleri yenmedi

    Orman: Beşiktaş kimleri yenmedi

    Başkanı , Genk maçı öncesi TRT Spor’a konuştu.

    Orman, ", Beşiktaş gibi oynarsa yener. Biz kimleri, nerelerde yendik; hiç yenilmeyecek takımları nerelerde yendik. Kendimiz gibi oynayalım" ifadelerini kullandı. Orman transfer için de, "Mevki belirtmeyeyim ama ihtiyacımız olan şeyler var, onları alacağız" dedi.
    1. 8.11.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Orman: Beşiktaş kimleri yenmedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN