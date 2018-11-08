Beşiktaş'ta Lens sakatlandı!
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    08 Kasım 2018, Perşembe
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    'ta Lens sakatlandı!

    Beşiktaş'ta Lens sakatlandı!

    'ın tecrübeli kanat oyuncu , Genk maçında sakatlanarak kenara geldi.

    'ın Hollandalı yıldızı , 10.dakika hızlı atağa çıkarken arka adalesinden sakatlanarak Genk maçını tamamlayamadı.

    Lens'in yerine 12.dakikada , oyuna dahil oldu.

    1. 8.11.2018 21:14
    2. Güncelleme: 8.11.2018 22:13
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