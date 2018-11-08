Beşiktaş'ın grubunda puan durumu
Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde karşılaştığı rakibi Genk ile 1-1 berabere kaldı.
UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Beşiktaş, Genk ile 1-1 berabere kalarak puanını 4'e yükseltti. Beşiktaş, dördüncü maçlar itibariyle I Grubu'nda son sırada bulunuyor.
I Grubu'nın diğer maçında ise Malmö ve Sarpsborg 1-1 berabere kaldı.
İşte UEFA Avrupa Ligi I Grubu puan durumu;
1- Genk | 4 Maç | 7 Puan
2- Sarpsborg | 4 Maç | 5 Puan
3- Malmö | 4 Maç | 5 Puan
4- Beşiktaş | 4 Maç | 4 Puan
Grupta ilk iki sırayı alan takımlar, bir üst tura yükselmeye hak kazanacaklar.
- 8.11.2018 23:09
- Güncelleme: 8.11.2018 23:29
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Serdar Aziz'den yumruk açıklaması!
Toplam 1
Yorum
Yersenkirşen Keşke Yiğithan'ı uzaklaştırmak için yaptığını kendi takım arkadaşların için yapsaydın. Bu kadar insan ceza almazdı.
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Babel ve Pepe fark yaratıyor!
Toplam 1
Yorum
Hasan YILDIRIM Babel çok iyi futbolcusun ama allah aşkına şu saç rengini eski haline döndür hiç yakışmıyor.Senden çok şeyler bekliyoruz bu sene şampiyon
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Benzia'dan ilk tepki geldi!
Toplam 3
Yorum
Genç Benzia,Dirar,Silimani,Isla ya kim bunlar bu efsane formayı kimler giydirdi bu müsvettelerede bizi bu hallere soktular gönderin gitsinler
Beşiktaş'ın grubunda puan durumu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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