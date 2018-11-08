UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Beşiktaş, Genk ile 1-1 berabere kalarak puanını 4'e yükseltti. Beşiktaş, dördüncü maçlar itibariyle I Grubu'nda son sırada bulunuyor.

I Grubu'nın diğer maçında ise Malmö ve Sarpsborg 1-1 berabere kaldı.

İşte UEFA Avrupa Ligi I Grubu puan durumu;

1- Genk | 4 Maç | 7 Puan

2- Sarpsborg | 4 Maç | 5 Puan

3- Malmö | 4 Maç | 5 Puan

4- Beşiktaş | 4 Maç | 4 Puan

Grupta ilk iki sırayı alan takımlar, bir üst tura yükselmeye hak kazanacaklar.