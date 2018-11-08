Beşiktaş'ın grubunda puan durumu
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    08 Kasım 2018, Perşembe
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    'ın grubunda puan durumu

    Beşiktaş'ın grubunda puan durumu

    , Avrupa Ligi'nde karşılaştığı rakibi ile 1-1 berabere kaldı.

    Avrupa Ligi I Grubu'nda , ile 1-1 berabere kalarak puanını 4'e yükseltti. Beşiktaş, dördüncü maçlar itibariyle I Grubu'nda son sırada bulunuyor.

    I Grubu'nın diğer maçında ise Malmö ve Sarpsborg 1-1 berabere kaldı.

    İşte UEFA Avrupa Ligi I Grubu puan durumu;

    1- Genk | 4 Maç | 7 Puan
    2- Sarpsborg | 4 Maç | 5 Puan
    3- Malmö | 4 Maç | 5 Puan
    4- Beşiktaş | 4 Maç | 4 Puan

    Grupta ilk iki sırayı alan takımlar, bir üst tura yükselmeye hak kazanacaklar.

    1. 8.11.2018 23:09
    2. Güncelleme: 8.11.2018 23:29
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