Babel'den beraberlik yorumu – Fotomaç – 08 Kasım 2018
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    08 Kasım 2018, Perşembe
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    Babel'den beraberlik yorumu

    Babel'den beraberlik yorumu

    'ın Hollandalı oyuncusu , Genk ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından soruları yanıtladı.

    'ın Hollandalı yıldızı , Genk ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

    Ryan Babel'in açıklamaları:

    Bugün İstanbul'daki maça oranla daha iyiydik. Biraz daha şansımız olsa 1-2 gol daha atabilirdik. Ne yazık ki son dakikada gol yedik ve 2 puan bıraktık. Şu andan itibaren yapacağımız şey iki maçı kazanıp, diğer maçların sonuçlarını beklemek. Bundan öte yapabileceğimiz bir şey yok.
    1. 8.11.2018 23:06
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