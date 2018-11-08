Babel'den beraberlik yorumu
Beşiktaş'ın Hollandalı oyuncusu Ryan Babel, Genk ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından soruları yanıtladı.
Ryan Babel'in açıklamaları:
Bugün İstanbul'daki maça oranla daha iyiydik. Biraz daha şansımız olsa 1-2 gol daha atabilirdik. Ne yazık ki son dakikada gol yedik ve 2 puan bıraktık. Şu andan itibaren yapacağımız şey iki maçı kazanıp, diğer maçların sonuçlarını beklemek. Bundan öte yapabileceğimiz bir şey yok.
- 8.11.2018 23:06
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Serdar Aziz'den yumruk açıklaması!
Toplam 1
Yorum
Yersenkirşen Keşke Yiğithan'ı uzaklaştırmak için yaptığını kendi takım arkadaşların için yapsaydın. Bu kadar insan ceza almazdı.
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Babel ve Pepe fark yaratıyor!
Toplam 1
Yorum
Hasan YILDIRIM Babel çok iyi futbolcusun ama allah aşkına şu saç rengini eski haline döndür hiç yakışmıyor.Senden çok şeyler bekliyoruz bu sene şampiyon
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Benzia'dan ilk tepki geldi!
Toplam 3
Yorum
Genç Benzia,Dirar,Silimani,Isla ya kim bunlar bu efsane formayı kimler giydirdi bu müsvettelerede bizi bu hallere soktular gönderin gitsinler
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