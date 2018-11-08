Babel ve Pepe fark yaratıyor! – Fotomaç – 08 Kasım 2018
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HEPSİ
    08 Kasım 2018, Perşembe
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    ve fark yaratıyor!

    Babel ve Pepe fark yaratıyor!

    Genk Teknik Direktörü Philippe Clement, “Başka takımların bizim hakkımızda ne düşündüğünü bilemem. ve ’nin olması ile bu karşılaşmada daha güçlü olabilir” dedi.

    Clement şöyle devam etti: "Rakibe değil kendimize göre oyun oynuyoruz. Maç içerisinde 3 puana mı oynamamız gerekiyor, beraberliğe mi, zaman gösterecek."
    1. 8.11.2018
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