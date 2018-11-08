Genk Teknik Direktörü Philippe Clement, “Başka takımların bizim hakkımızda ne düşündüğünü bilemem. Babel ve Pepe’nin olması ile Beşiktaş bu karşılaşmada daha güçlü olabilir” dedi.

Clement şöyle devam etti: "Rakibe değil kendimize göre oyun oynuyoruz. Maç içerisinde 3 puana mı oynamamız gerekiyor, beraberliğe mi, zaman gösterecek."