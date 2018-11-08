Genk Teknik Direktörü Philippe Clement, “Başka takımların bizim hakkımızda ne düşündüğünü bilemem. Babel ve Pepe’nin olması ile Beşiktaş bu karşılaşmada daha güçlü olabilir” dedi.
- 8.11.2018
-
Fenerbahçe'de yıldız isim kadroya alınmadı!
Toplam 1
Yorum
resul çocuk oyunu yaptılar bu kadro dışı bırakmayı
-
Koeman F.Bahçe'nin başında kalacak mı? Cevap verdi...
Toplam 1
Yorum
helal olsun su halinle bile yenilmedin ya helal olsun fb. gecen senealanya ve Gs macında verilmeyen penaltılarımızda hatalar olmasa fb sampiyondu
-
"Rekabete varım ama gerginliğe yokum"
Toplam 1
Yorum
Can Adam gibi adam barda meyhanede kumarda vs hiç bir yerde duymadık bu kişilik yapıdaki adamları tutalım.
Babel ve Pepe fark yaratıyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.