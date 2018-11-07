Sivas biletleri satışta
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 11 Kasım Pazar günü saat 20.30'da Vodafone Park'ta Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 11 Kasım Pazar günü saat 20.30'da Vodafone Park'ta Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. Siyah-beyazlıların Sivasspor maçı mücadelesinin bilet fiyatları 1 ila 8'inci kategori arası 90 ila 245 TL, VIP Tribün 680 TL, 1903 Tribün ise 750-800 TL aralığında değişiyor.
- 7.11.2018
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PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 7
Yorum
Gerçek Kimsenin taraftara birşey dediği falan yok.Ama kim olursa olsun ettiğinin cezasını çekmeli.Hakemlerde insandır.Ogün Fb nin de hakkı yendi.
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PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 7
Yorum
gerçek Kimsenin gs taraftarına birşey dediği yok şu anda.Ama hangi takım olursa kim olursa olsun ettiğinin cezasını çekmeli.
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PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 7
Yorum
ihh yaw he he
Sivas biletleri satışta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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