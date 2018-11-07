Sivas biletleri satışta – Fotomaç – 07 Kasım 2018
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    07 Kasım 2018, Çarşamba
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    Sivas biletleri satışta

    Sivas biletleri satışta

    , 'in 12. haftasında 11 Kasım Pazar günü saat 20.30'da 'ta ile karşılaşacak.

    , 'in 12. haftasında 11 Kasım Pazar günü saat 20.30'da 'ta ile karşılaşacak. Siyah-beyazlıların Sivasspor maçı mücadelesinin bilet fiyatları 1 ila 8'inci kategori arası 90 ila 245 TL, VIP Tribün 680 TL, 1903 Tribün ise 750-800 TL aralığında değişiyor.

    1. 7.11.2018
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