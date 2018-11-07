Savunma zamanı
Beşiktaş teknik heyeti, 11 lig maçının 10’unda gol yiyerek kalesinde 14 gol gören takımın defansını oturtmak ve ideal dörtlüyü bulmak için uğraşıyor.
Başakşehir karşısında alınan mağlubiyete karşın oynanan futbol teknik direktör Şenol Güneş'in yanı sıra yönetimi de memnun ederken, tecrübeli hocayı düşündüren en önemli konu ise savunma... Tecrübeli çalıştırıcı defansı toparlamak için çabalıyor. Bu sezon 11 lig maçının 10'unda kalesinde gol gören siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi'nde de çıktığı 9 karşılaşmanın 5'inde kalesini gole kapatamadı. 11 lig maçında 14 gol yiyen siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi'ndeki 9 maçta da 10 gole engel olamadı. 20 maçta 24 gol yiyen siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Şenol Güneş, sakatlıklar ve kart cezaları nedeniyle bir türlü savunmadaki ideal kurguyu oturtamamıştı. Genk maçında defansın daha dikkatli olmasını isteyen tecrübeli çalıştırıcı, özellikle lig maçlarında kalenin gole kapatılmasını istiyor. Bu yıl yenilen 14 gol, Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından ortaya çıkan en yüksek rakam oldu.
- 7.11.2018
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PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 7
Yorum
Gerçek Kimsenin taraftara birşey dediği falan yok.Ama kim olursa olsun ettiğinin cezasını çekmeli.Hakemlerde insandır.Ogün Fb nin de hakkı yendi.
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PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 7
Yorum
gerçek Kimsenin gs taraftarına birşey dediği yok şu anda.Ama hangi takım olursa kim olursa olsun ettiğinin cezasını çekmeli.
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PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 7
Yorum
ihh yaw he he
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