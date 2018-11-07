Savunma zamanı

Başakşehir karşısında alınan mağlubiyete karşın oynanan futbol teknik direktör Şenol Güneş'in yanı sıra yönetimi de memnun ederken, tecrübeli hocayı düşündüren en önemli konu ise savunma... Tecrübeli çalıştırıcı defansı toparlamak için çabalıyor. Bu sezon 11 lig maçının 10'unda kalesinde gol gören siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi'nde de çıktığı 9 karşılaşmanın 5'inde kalesini gole kapatamadı. 11 lig maçında 14 gol yiyen siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi'ndeki 9 maçta da 10 gole engel olamadı. 20 maçta 24 gol yiyen siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Şenol Güneş, sakatlıklar ve kart cezaları nedeniyle bir türlü savunmadaki ideal kurguyu oturtamamıştı. Genk maçında defansın daha dikkatli olmasını isteyen tecrübeli çalıştırıcı, özellikle lig maçlarında kalenin gole kapatılmasını istiyor. Bu yıl yenilen 14 gol, Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından ortaya çıkan en yüksek rakam oldu.