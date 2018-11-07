Savunma zamanı – Fotomaç – 07 Kasım 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Kasım 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    Savunma zamanı

    Savunma zamanı

    teknik heyeti, 11 lig maçının 10’unda gol yiyerek kalesinde 14 gol gören takımın defansını oturtmak ve ideal dörtlüyü bulmak için uğraşıyor.

    karşısında alınan mağlubiyete karşın oynanan futbol 'in yanı sıra yönetimi de memnun ederken, tecrübeli hocayı düşündüren en önemli konu ise savunma... Tecrübeli çalıştırıcı defansı toparlamak için çabalıyor. Bu sezon 11 lig maçının 10'unda kalesinde gol gören siyah-beyazlılar, 'nde de çıktığı 9 karşılaşmanın 5'inde kalesini gole kapatamadı. 11 lig maçında 14 gol yiyen siyah-beyazlılar, 'ndeki 9 maçta da 10 gole engel olamadı. 20 maçta 24 gol yiyen siyah-beyazlılarda , sakatlıklar ve kart cezaları nedeniyle bir türlü savunmadaki ideal kurguyu oturtamamıştı. Genk maçında defansın daha dikkatli olmasını isteyen tecrübeli çalıştırıcı, özellikle lig maçlarında kalenin gole kapatılmasını istiyor. Bu yıl yenilen 14 gol, Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından ortaya çıkan en yüksek rakam oldu.

    1. 7.11.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Savunma zamanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN