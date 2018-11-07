Rakamlar korkuttu – Fotomaç – 07 Kasım 2018
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    07 Kasım 2018, Çarşamba
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    Rakamlar korkuttu

    Rakamlar korkuttu

    , son 14 maçta 5 mağlubiyet, 5 galibiyet ve 4 beraberlik alırken; gol yollarındaki sıkıntıya çare arıyor

    Bu sezon bir türlü istediği sonuçları alamayan 'ta istikrarsız sonuçlara çare aranıyor. Ligin sadece ilk iki haftasını üst üste galibiyetle kapatan siyahbeyazlılar, sonraki 9 haftada art arda iki galibiyet alamadığı gibi, Vodafone Park dışında da kazanamadı. Deplasmanda Erzurumspor maçının kazanıldığı 19 Ağustos'tan itibaren lig ve Avrupa'da 14 maça çıkan ligde 9 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken UEFA Avrupa Ligi'nde de elemeler ve gruplarda 2 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 2 galibiyet elde etti. Erzurumspor maçından sonra lig ve Avrupa'da alınan 5 galibiyetin hepsini iç sahada alan siyah-beyazlıların bu süreçte deplasmanda hiç kazanamaması ise oldukça kötü bir istatistik olarak kayıtlara geçti. Teknik direktör , öncelikle gol yollarında yaşanan sıkıntıya çare bulmak için bir çok değişik taktik denerken, tecrübeli hocanın çift forvet ile daha çok pozisyona girilmesine rağmen bitiricilik konusundaki yetersizlikten dolayı yeniden tek forvetli sisteme dönmesi bekleniyor.

    1. 7.11.2018
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