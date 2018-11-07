Potada rakip Virtus Bologna

Beşiktaş Sompo Japan, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında İtalyan Bologna'yı konuk edecek. Akatlar'daki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. İlk maçında M.Bayreuth'u 78-70 yenen Kartal, üst üste Neptunas Klaipeda'ya 78- 63, Strasbourg'a 78-71 ve Promitheas Patras'a 80-72 mağlup oldu.