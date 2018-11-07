Potada rakip Virtus Bologna – Fotomaç – 07 Kasım 2018
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    07 Kasım 2018, Çarşamba
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    Potada rakip Virtus Bologna

    Potada rakip Virtus Bologna

    , Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında 'yı konuk edecek.

    , Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında 'yı konuk edecek. Akatlar'daki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. İlk maçında M.Bayreuth'u 78-70 yenen , üst üste 'ya 78- 63, Strasbourg'a 78-71 ve Promitheas Patras'a 80-72 mağlup oldu.

    1. 7.11.2018
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