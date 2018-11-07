Potada rakip Virtus Bologna
Beşiktaş Sompo Japan, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında İtalyan Bologna'yı konuk edecek.
Beşiktaş Sompo Japan, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında İtalyan Bologna'yı konuk edecek. Akatlar'daki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. İlk maçında M.Bayreuth'u 78-70 yenen Kartal, üst üste Neptunas Klaipeda'ya 78- 63, Strasbourg'a 78-71 ve Promitheas Patras'a 80-72 mağlup oldu.
- 7.11.2018
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PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 7
Yorum
Gerçek Kimsenin taraftara birşey dediği falan yok.Ama kim olursa olsun ettiğinin cezasını çekmeli.Hakemlerde insandır.Ogün Fb nin de hakkı yendi.
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PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 7
Yorum
gerçek Kimsenin gs taraftarına birşey dediği yok şu anda.Ama hangi takım olursa kim olursa olsun ettiğinin cezasını çekmeli.
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PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 7
Yorum
ihh yaw he he
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