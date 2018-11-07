Ljajic’e milli davet – Fotomaç – 07 Kasım 2018
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    07 Kasım 2018, Çarşamba
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    Ljajic’e milli davet

    Ljajic’e milli davet

    A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mladen Krstajic, Uluslar C Ligi 4. Grup'ta Karadağ ve Litvanya ile oynayacakları maçların 26 kişilik aday kadrosunu açıkladı.

    A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mladen Krstajic, Uluslar C Ligi 4. Grup'ta Karadağ ve Litvanya ile oynayacakları maçların 26 kişilik aday kadrosunu açıkladı. 'ın Sırbistanlı futbolcusu Adem Ljajic, ülkesinin Uluslar Ligi'nde oynayacağı Karadağ ve Litvanya maçlarının aday kadrosuna davet edildi.

    1. 7.11.2018
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