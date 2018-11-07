Kartal uçuyor – Fotomaç – 07 Kasım 2018
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    07 Kasım 2018, Çarşamba
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    uçuyor

    Kartal uçuyor

    Genk maçı hazırlıklarını dün yaptığı tek idmanla sürdüren , bugün 14.00'te 'ya gidecek. Son çalışmasını 21.30'da yapacak olan 'da 21.00'de teknik direktör basın toplantısı düzenleyecek.

    1. 7.11.2018
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