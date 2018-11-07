Genk maçı hazırlıklarını dün yaptığı tek idmanla sürdüren Beşiktaş, bugün 14.00'te Belçika'ya gidecek. Son çalışmasını 21.30'da yapacak olan Kartal'da 21.00'de teknik direktör Şenol Güneş basın toplantısı düzenleyecek.