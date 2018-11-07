Donyoh gelir Tosun gider! – Fotomaç – 07 Kasım 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Kasım 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    Donyoh gelir Tosun gider!

    Donyoh gelir Tosun gider!

    İngiliz gazetesi; Everton’ın Ocak ayında ’nın Nordsjaelland takımında forma giyen ’u kadrosuna dahil edeceğini ve ’u bırakacağını yazdı

    Everton'da forma giyen için ayrılık iddiaları bir kez daha gündeme gelirken, İngiliz ekibinin golcü arayışlarına hız verdiği belirtildi. 'den yetişen ve sonrasında çeşitli takımlarda kiralık oynamasının ardından 'nın Nordsjaelland takımına giden Ganalı oyuncu sergilediği performansla yeniden ekiplerinin gözdesi oldu. Leicester City ve Bournemouth'un da ilgilendiği oyuncu için Everton'ın da devreye girdiği öne sürüldü. 'un haberine göre, 'un takımı Everton, M. City'nin eski oyuncusu santrfor ile ilgilenmeye başladı.

    SESSİZLİĞİNİ KORUYOR
    Everton'da bu sezon formsuz bir görüntü çizen Cenk için Ada basınında da önemli iddialar ortaya atıldı. Ocak ayında ayrılık olacağı ileri sürülürken, İngiliz ekibinin milli futbolcunun yerine golcü arayışına başladığı belirtiliyor. Everton'ın ilgilendiği 24 yaşındaki Ganalı Donyoh, ekibinde 11 maçta 7 gol attı. Bu arada cephesi Cenk Tosun'un yeniden geri dönmesiyle alakalı olumlu ya da olumsuz herhangi bir açıklamada bulunmazken; İngiliz basını ise Everton'da yedek kalan Cenk Tosun'un ara transfer döneminde yeniden 'a gideceği ifade ediliyor.

    1. 7.11.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Donyoh gelir Tosun gider! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN