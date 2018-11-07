Donyoh gelir Tosun gider!
İngiliz gazetesi; Everton’ın Ocak ayında Danimarka’nın Nordsjaelland takımında forma giyen Godsway Donyoh’u kadrosuna dahil edeceğini ve Cenk Tosun’u bırakacağını yazdı
Everton'da forma giyen Cenk Tosun için ayrılık iddiaları bir kez daha gündeme gelirken, İngiliz ekibinin golcü arayışlarına hız verdiği belirtildi. Manchester City'den yetişen ve sonrasında çeşitli takımlarda kiralık oynamasının ardından Danimarka'nın Nordsjaelland takımına giden Ganalı oyuncu sergilediği performansla yeniden Premier Lig ekiplerinin gözdesi oldu. Leicester City ve Bournemouth'un da ilgilendiği oyuncu için Everton'ın da devreye girdiği öne sürüldü. The Sun'un haberine göre, Cenk Tosun'un takımı Everton, M. City'nin eski oyuncusu santrfor Godsway Donyoh ile ilgilenmeye başladı.
SESSİZLİĞİNİ KORUYOR
Everton'da bu sezon formsuz bir görüntü çizen Cenk için Ada basınında da önemli iddialar ortaya atıldı. Ocak ayında ayrılık olacağı ileri sürülürken, İngiliz ekibinin milli futbolcunun yerine golcü arayışına başladığı belirtiliyor. Everton'ın ilgilendiği 24 yaşındaki Ganalı Donyoh, Danimarka ekibinde 11 maçta 7 gol attı. Bu arada Beşiktaş cephesi Cenk Tosun'un yeniden geri dönmesiyle alakalı olumlu ya da olumsuz herhangi bir açıklamada bulunmazken; İngiliz basını ise Everton'da yedek kalan Cenk Tosun'un ara transfer döneminde yeniden Beşiktaş'a gideceği ifade ediliyor.
- 7.11.2018
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PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 7
Yorum
Gerçek Kimsenin taraftara birşey dediği falan yok.Ama kim olursa olsun ettiğinin cezasını çekmeli.Hakemlerde insandır.Ogün Fb nin de hakkı yendi.
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PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 7
Yorum
gerçek Kimsenin gs taraftarına birşey dediği yok şu anda.Ama hangi takım olursa kim olursa olsun ettiğinin cezasını çekmeli.
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PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 7
Yorum
ihh yaw he he
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