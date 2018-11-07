Royal ?Antwerp ekibinde forma giyen milli kaleci Sinan Bolat, Beşiktaş'ın Genk maçında iyi sonuç alacağını söyledi. Bolat, "Genk şu anda Belçika'da ve Avrupa'da en iyi futbol oynayan takım. Önde baskı ile oynayan, çok koşan, hırslı bir takım. Özellikle orta sahaları çok iyi. Pozuelo ve Malinovskyi çok beğeniyorum. Ama Beşiktaş yeterince kaliteli ve çok iyi bir takım iyi bir skor alacaklardır" dedi.