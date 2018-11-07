Bolat: Beşiktaş iyi skorla döner – Fotomaç – 07 Kasım 2018
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    07 Kasım 2018, Çarşamba
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    Bolat: iyi skorla döner

    Bolat: Beşiktaş iyi skorla döner

    Royal ?Antwerp ekibinde forma giyen milli kaleci , ’ın Genk maçında iyi sonuç alacağını söyledi.

    Royal ?Antwerp ekibinde forma giyen milli kaleci , 'ın Genk maçında iyi sonuç alacağını söyledi. Bolat, "Genk şu anda 'da ve Avrupa'da en iyi futbol oynayan takım. Önde baskı ile oynayan, çok koşan, hırslı bir takım. Özellikle orta sahaları çok iyi. Pozuelo ve Malinovskyi çok beğeniyorum. Ama Beşiktaş yeterince kaliteli ve çok iyi bir takım iyi bir skor alacaklardır" dedi.

    1. 7.11.2018
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