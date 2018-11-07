Bolat: Beşiktaş iyi skorla döner
Royal ?Antwerp ekibinde forma giyen milli kaleci Sinan Bolat, Beşiktaş’ın Genk maçında iyi sonuç alacağını söyledi.
Royal ?Antwerp ekibinde forma giyen milli kaleci Sinan Bolat, Beşiktaş'ın Genk maçında iyi sonuç alacağını söyledi. Bolat, "Genk şu anda Belçika'da ve Avrupa'da en iyi futbol oynayan takım. Önde baskı ile oynayan, çok koşan, hırslı bir takım. Özellikle orta sahaları çok iyi. Pozuelo ve Malinovskyi çok beğeniyorum. Ama Beşiktaş yeterince kaliteli ve çok iyi bir takım iyi bir skor alacaklardır" dedi.
- 7.11.2018
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PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 7
Yorum
Gerçek Kimsenin taraftara birşey dediği falan yok.Ama kim olursa olsun ettiğinin cezasını çekmeli.Hakemlerde insandır.Ogün Fb nin de hakkı yendi.
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PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 7
Yorum
gerçek Kimsenin gs taraftarına birşey dediği yok şu anda.Ama hangi takım olursa kim olursa olsun ettiğinin cezasını çekmeli.
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PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 7
Yorum
ihh yaw he he
Bolat: Beşiktaş iyi skorla döner haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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