Beşiktaş'ta Gökhan Gönül, Gökhan Töre ve Adriano Genk kadrosuna alınmadı – Fotomaç – 07 Kasım 2018
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    07 Kasım 2018, Çarşamba
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    'ta , ve Adriano Genk kadrosuna alınmadı

    Beşiktaş'ta Gökhan Gönül, Gökhan Töre ve Adriano Genk kadrosuna alınmadı

    'ta sakatlıkları bulunan , ve Adriano, Genk maçı kadrosunda yer almadı.

    UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda mücadele eden , gruptaki 4. maçında Genk deplasmanına gidiyor. Geride kalan 3 maçta 1 galibiyet ve 2 yenilgi alarak 3 puanla son sırada yer alan siyah-beyazlılar, favori olarak başladığı grupta, üst sıralara çıkmak istiyor. Ligde ve Avrupa'da son dönemde istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, Genk maçıyla birlikte yeniden çıkışa geçmek istiyor. Rakibine sahasında 4-2 mağlup olan ve oynadığı kötü futbolla taraftarının da tepkisini çeken siyah-beyazlılar, hem bu yenilgiyi unutturmak, hem de Belçika ekibiyle arasındaki puan farkını kapatmanın peşinde. Luminus Arena'da saat 20.55'te oynanacak olan mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Tobias Stieller yönetecek.

    Gökhan Gönül, Adriano ve Gökhan Töre yok

    Zorlu karşılaşma öncesinde siyah-beyazlıların tecrübeli isimleri ve Adriano, sakatlıkları nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Rizespor mücadelesinde sakatlanan de kafilede yer almayan bir başka isim. Cezası nedeniyle Başakşehir karşısında forma giymeyen Ricardo Quaresma, Genk deplasmanında takımdaki yerini alabilecek.

    1. 7.11.2018 12:37
    2. Güncelleme: 7.11.2018 13:32
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