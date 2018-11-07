Beşiktaş'ta Gökhan Gönül, Gökhan Töre ve Adriano Genk kadrosuna alınmadı
Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül, Gökhan Töre ve Adriano, Genk maçı kadrosunda yer almadı.
UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda mücadele eden Beşiktaş, gruptaki 4. maçında Genk deplasmanına gidiyor. Geride kalan 3 maçta 1 galibiyet ve 2 yenilgi alarak 3 puanla son sırada yer alan siyah-beyazlılar, favori olarak başladığı grupta, üst sıralara çıkmak istiyor. Ligde ve Avrupa'da son dönemde istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, Genk maçıyla birlikte yeniden çıkışa geçmek istiyor. Rakibine sahasında 4-2 mağlup olan ve oynadığı kötü futbolla taraftarının da tepkisini çeken siyah-beyazlılar, hem bu yenilgiyi unutturmak, hem de Belçika ekibiyle arasındaki puan farkını kapatmanın peşinde. Luminus Arena'da saat 20.55'te oynanacak olan mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Tobias Stieller yönetecek.
Gökhan Gönül, Adriano ve Gökhan Töre yok
Zorlu karşılaşma öncesinde siyah-beyazlıların tecrübeli isimleri Gökhan Gönül ve Adriano, sakatlıkları nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Rizespor mücadelesinde sakatlanan Gökhan Töre de kafilede yer almayan bir başka isim. Cezası nedeniyle Başakşehir karşısında forma giymeyen Ricardo Quaresma, Genk deplasmanında takımdaki yerini alabilecek.
- 7.11.2018 12:37
- Güncelleme: 7.11.2018 13:32
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PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 7
Yorum
Gerçek Kimsenin taraftara birşey dediği falan yok.Ama kim olursa olsun ettiğinin cezasını çekmeli.Hakemlerde insandır.Ogün Fb nin de hakkı yendi.
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PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 7
Yorum
gerçek Kimsenin gs taraftarına birşey dediği yok şu anda.Ama hangi takım olursa kim olursa olsun ettiğinin cezasını çekmeli.
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PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 7
Yorum
ihh yaw he he
Beşiktaş'ta Gökhan Gönül, Gökhan Töre ve Adriano Genk kadrosuna alınmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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