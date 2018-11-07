Şenol Güneş'le polemiğe girmesi yıldız oyuncunun ocak ayında gönderilme ihtimalini güçlendirdi.
Beşiktaş, dünyaca ünlü yıldızı Pepe ile ocak ayında yolları ayırmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz sezon başında da hem İngiltere'den hem de Arap takımlarından teklifler alan Portekizli stoper, Türkiye'de mutlu olduğu için Beşiktaş'ta kalmayı tercih etmişti. Ancak birkaç ay içinde durum değişti. Döviz kurunun yükselmesiyle kulübü en çok zorlayan isim yıllık 5 milyon avro ücreti ile Pepe oldu. Arap kulüplerinin de yıldız oyuncuya devam eden ilgisi üzerine yönetim teklifleri değerlendirme kararı aldı.
Hocayı sinirlendirdi
Şenol Güneş'le de Başakşehir maçı sonrası polemiğe giren ve "Bireysel performanslarımızı öne çıkarmalıyız. Deplasmanda başarısız olduğumuzu kabul etmemiz lazım. Daha fazla fedakârlık yapmamız gerek" diyerek, hocasının yanı sıra Love ve Lens'i hedef alan Portekizli oyuncuya Güneş soyunma odasında sert tepki göstermişti. Bu gelişme sonrası 36 yaşındaki oyuncu ile ocak ayında yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. (Türkiye)
- 7.11.2018 12:29
- Güncelleme: 7.11.2018 14:16
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PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 7
Yorum
Gerçek Kimsenin taraftara birşey dediği falan yok.Ama kim olursa olsun ettiğinin cezasını çekmeli.Hakemlerde insandır.Ogün Fb nin de hakkı yendi.
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PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 7
Yorum
gerçek Kimsenin gs taraftarına birşey dediği yok şu anda.Ama hangi takım olursa kim olursa olsun ettiğinin cezasını çekmeli.
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PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 7
Yorum
ihh yaw he he
Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Pepe yolcu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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