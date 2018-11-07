Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Pepe yolcu...
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HEPSİ
    07 Kasım 2018, Çarşamba
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    'ta flaş ayrılık! yolcu...

    Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Pepe yolcu...

    'le polemiğe girmesi yıldız oyuncunun ocak ayında gönderilme ihtimalini güçlendirdi.

    , dünyaca ünlü yıldızı ile ocak ayında yolları ayırmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz sezon başında da hem 'den hem de Arap takımlarından teklifler alan Portekizli stoper, 'de mutlu olduğu için Beşiktaş'ta kalmayı tercih etmişti. Ancak birkaç ay içinde durum değişti. kurunun yükselmesiyle kulübü en çok zorlayan isim yıllık 5 milyon avro ücreti ile Pepe oldu. Arap kulüplerinin de yıldız oyuncuya devam eden ilgisi üzerine yönetim teklifleri değerlendirme kararı aldı.

    Hocayı sinirlendirdi
    'le de maçı sonrası polemiğe giren ve "Bireysel performanslarımızı öne çıkarmalıyız. Deplasmanda başarısız olduğumuzu kabul etmemiz lazım. Daha fazla fedakârlık yapmamız gerek" diyerek, hocasının yanı sıra Love ve Lens'i hedef alan Portekizli oyuncuya Güneş soyunma odasında sert tepki göstermişti. Bu gelişme sonrası 36 yaşındaki oyuncu ile ocak ayında yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. (Türkiye)

    1. 7.11.2018 12:29
    2. Güncelleme: 7.11.2018 14:16
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